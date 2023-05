Tragedia in Brasile. A perdere la vita nelle acque di Praia da Barra da Tijuca (zona a ovest di Rio de Janeiro) è stato un 38enne trentino: è annegato in mare dopo un tuffo, travolto dalla corrente davanti agli occhi della moglie.

In Brasile per motivi di lavoro

La vittima si chiama Marco Nastasi. Originario di Mezzolombardo, il 38enne viveva da qualche anno in Colombia, dove si era trasferito per motivi lavorativi. Negli scorsi giorni si trovava in Brasile per alcuni appuntamenti di lavoro, il dramma si è consumato nella mattina di ieri, mercoledì 17 maggio. L’uomo lascia la moglie e un figlio di 10 anni. Al dolore della famiglia si aggiunge in cordoglio della comunità trentina, ecco le parole del sindaco Christian Girardi: «Siamo rimasti molto colpiti da questa terribile notizia. Siamo molto vicini alla famiglia per questo momento così difficile e di enorme dolore. Il Comune si è attivato con la famiglia per garantire il pieno supporto nelle pratiche per il rientro della salma».

I soccorsi sono stati vani

Scattato l’allarme e in attesa dell’intervento dei sanitari con l’elisoccorso, sono intervenuti per primi i bagnini della spiaggia, che sono riusciti a portarlo fuori dall’acqua grazie all’aiuto dei Vigili del Fuoco. Le condizioni di Nastasi sono apparse molto gravi sin da subito. Inizialmente i soccorritori sono riusciti a stabilizzarlo ma, dopo il trasferimento in elicottero all’ospedale Lourenço Jorge, Marco Nastasi non ce l’ha fatta.