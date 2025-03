Un aiuto concreto per l’emergenza abitativa

La Provincia autonoma di Trento ha lanciato un’iniziativa innovativa per affrontare l’emergenza abitativa e contrastare lo spopolamento delle aree montane. Grazie a questo programma, i cittadini possono ricevere fino a 20mila euro per l’acquisto di una casa, cifra che può salire fino a 80mila euro nel caso di immobili da ristrutturare. Questa misura rappresenta un’opportunità significativa per chi desidera investire in un’abitazione in zone meno popolate, contribuendo al contempo alla rivitalizzazione di comunità locali.

Requisiti per accedere agli incentivi

Per poter beneficiare di questi incentivi, è necessario rispettare alcuni requisiti fondamentali. In particolare, il vincolo principale è quello di risiedere nel comune in cui si acquista l’immobile per un periodo di 10 anni. In alternativa, è possibile affittare l’immobile a canone moderato per lo stesso periodo. Questa condizione mira a garantire che gli aiuti siano utilizzati per stabilizzare la popolazione locale e non per speculazioni immobiliari.

Le aree interessate dall’iniziativa

Il programma si applica a una trentina di piccoli centri della provincia, selezionati in base a criteri di spopolamento e necessità abitativa. Queste aree, spesso caratterizzate da bellezze naturali e tradizioni culturali uniche, possono beneficiare di un afflusso di nuovi residenti, che porteranno vitalità e sviluppo economico. L’iniziativa non solo offre un sostegno economico, ma rappresenta anche un passo verso la sostenibilità delle comunità montane, promuovendo un equilibrio tra conservazione e innovazione.