Una situazione che a detta di chi l’ha vissuta si è fatta insostenibile a Trento, dove un monopattino sui marciapiedi ha provocato gravi disagi ad una donna cieca. Ma cosa è successo? Che il mezzo era parcheggiato di traverso dove non sarebbe dovuto stare e cadendo ha rotto il bastone di ausilio della povera non vedente.

Trento, monopattino sui marciapiedi

La signora Jennifer Pizzini è davvero esasperata, da quanto riporta L’Adige: “È successo ancora. Quante volte ancora dovremo chiamare sindaco, uffici comunali, giornali e quant’altro?”. La donna questa mattina, 18 maggio, stava andando al lavoro ma non ci è arrivata in serenità. Da quanto si apprende infatti ha avuto un incontro per nulla piacevole. Con cosa? Il quotidiano lo spiega: “Con uno dei moltissimi monopattini che invadono i marciapiedi e ogni angolo della città”. Ferdinando Ceccato, responsabile del gruppo AbilNova, è furente.

Il brutto “incontro” con il mezzo elettrico

E ha detto: “La cosa sta assumendo ormai una portata enorme“. In buona sostanza la signora Pizzini, cieca assoluta abituata a muoversi in città con il suo bastone bianco. Ha avuto paura perché quel monopattino parcheggiato in bilico in mezzo al marciapiede, in via Gocciadoro, era stato toccato dalla punta del suo bastone. A quel punto il mezzo a due ruote le è caduto addosso e ha tranciato di netto il suo “indispensabile ausilio di mobilità”. Jennifer è andata nel panico perché senza bastone è impossibile che lei possa muoversi.