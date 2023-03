Milano, palermitano investe 33enne su monopattino

Un palermitano di 29 anni residente a Milano, ha investito e ucciso con l’auto un 30enne che si stava spostando su un monopattino elettrico. La tragedia si è consumata la notte tra il 10 e l’11 marzo, intorno alle 3, in via Beldiletto, all’angolo con viale Famagosta, nell’area est del capoluogo lombardo. Il 29enne si è dato alla fuga dopo aver abbandonato il suo veicolo e la passeggera che era in sua compagnia. É stato infine individuato e arrestato dagli agenti della Polizia Locale all’interno della sua abitazione. Il ragazzo è ora accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Lo scontro tra l’auto e il monopattino è avvenuto a un incrocio.

Palermitano investe 30enne sul monopattino: dinamiche da accertare

Sono ancora da accertare le dinamiche per cui il monopattino elettrico guidato dalla vittima sia entrato in collisione con l’auto del 29enne. Come informa il quotidiano La Sicilia, pare che in quel momento il semaforo fosse lampeggiante e la disgrazia sarebbe avvenuta a causa di un motivo di precedenze con il monopattino che avrebbe effettuato una brusca svolta.

Chi era la vittima?

La vittima si chiamava Carlo Quinga Guevara, originario dell’Ecuador. L’uomo risultava essere residente a Pero. L’auto, in seguito all’impatto, ha sbalzato lo sventurato per diversi metri.