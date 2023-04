Treviso, 20enne arrestato per rapina ai danni di un 14enne

Lo aveva terrorizzato con quella lama e depredato ma non è sfuggito alla giustizia: a Treviso un 20enne è stato arrestato per rapina ai danni di un 14enne. Da quanto si apprende in queste ore sui media veneti i carabinieri della territoriale lo hanno intercettato dopo serrate indagini condotte in questi giorni.

Arrestato per rapina ai danni di un 14enne

Le indagini sono partite da un episodio criminale preciso ed hanno condotto all’arresto con ordinanza di un giovane di 20 anni ad opera dei carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Treviso. L’indagato è “ritenuto l’autore di una rapina commessa ai danni di un ragazzo 14enne”. Tutto era accaduto una ventina di giorni fa a bordo di un autobus di linea, in pieno giorno.

Sul pullman: “Dammi il giubbotto”

Su quel pullman che svolge servizio di trasporto pubblico scolastico nell’area provinciale il 20enne aveva intercettato la vittima, uno studente pendolare. Poi sotto la minaccia di un coltello si era fatto consegnare il giubbotto griffato. Dalle informazioni dei medie si evince che la rapina era avvenuta sotto lo sguardo di vari altri passeggeri. I carabinieri hanno fatto sapere che in ordine all’operazione di queste ore “ulteriori dettagli saranno forniti dai militari alla stampa in mattinata”.