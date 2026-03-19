Tribunale di Alessandria salva ex orafo: liquidazione controllata per debiti da 2,5 milioni

Il tribunale interviene sul caso di un ex artigiano di Valenza: l'aumento delle quotazioni dell'oro ha generato una trappola di liquidità che ha portato a un passivo di 2,5 milioni di euro; la sentenza attiva la liquidazione controllata per garantire dignità e sollievo.

Il Tribunale di Alessandria ha disposto l’apertura della liquidazione controllata per un ex orafo ottantenne residente nel distretto di Valenza, travolto da un passivo pari a 2,5 milioni di euro. La misura segna un intervento giudiziario che va oltre il singolo caso, perché mette in luce una contraddizione economica: l’incremento delle quotazioni dell’oro sui mercati internazionali non si è tradotto in benefici per chi lavora la materia prima nelle piccole botteghe, ma ha invece determinato gravi tensioni di liquidità e l’impossibilità di far fronte agli obblighi fiscali.

Dietro questa vicenda si intrecciano dinamiche finanziarie e fattori esterni: la crescita speculativa del metallo, l’instabilità dei mercati e l’impatto di eventi geopolitici come il conflitto in Ucraina hanno contribuito a comprimere la domanda e ad aumentare i costi di approvvigionamento. Secondo l’avvocato Letterio Stracuzzi, presidente di Protezione Sociale Italiana e legale dell’imprenditore, il caso rappresenta il classico paradosso dell’oro: più sale il prezzo, più si assottigliano le possibilità operative delle microimprese del settore.

La sentenza e le tutele disposte

I giudici hanno deciso di bloccare immediatamente ogni forma di esecuzione nei confronti dell’interessato e hanno disposto la nomina di un liquidatore. La procedura prevede un percorso temporale, pensato per durare tre anni, che mira a definire e soddisfare i creditori nei limiti delle risorse disponibili, con l’obiettivo finale di cancellare i debiti residui non soddisfatti. Sul piano personale, la pronuncia tutela la quota della pensione necessaria al sostentamento, riconoscendo che la protezione della persona deve prevalere rispetto alle oscillazioni di prezzo.

Cosa comporta la liquidazione controllata

La liquidazione controllata è una procedura prevista dal Codice della Crisi che offre una via ordinata per gestire una situazione di sovraindebitamento senza ricorrere all’esecuzione forzata immediata. In pratica, il liquidatore coordina la gestione degli asset e dei crediti, valuta le possibili azioni di recupero e stabilisce un piano che, una volta completato, può portare alla cancellazione dei debiti non soddisfatti. Per l’ex orafo significa ottenere tempo, certezza di tutela e la possibilità di conservare una parte della pensione per l’esistenza quotidiana.

Le cause economiche e geopolitiche

Il caso non nasce da cattiva gestione aziendale isolata, ma da una combinazione di fattori esterni: l’aumento delle quotazioni dell’oro ha innalzato i costi delle materie prime rendendo insostenibili alcuni cicli produttivi, mentre la domanda si è contratta. A questa dinamica si è sommato l’effetto di tensioni internazionali che hanno amplificato la volatilità dei mercati e reso più difficili le operazioni di approvvigionamento e di pricing. Le piccole officine, spesso senza strumenti di copertura finanziaria, si sono trovate esposte a una trappola di liquidità che ha trasformato debiti fiscali in una condanna difficile da superare.

Un modello produttivo sotto stress

Per il distretto di Valenza la vicenda suona come un campanello d’allarme: l’eccellenza artigiana rischia di essere erosa da fenomeni finanziari che premiano la speculazione e penalizzano la produzione. L’avvocato Letterio Stracuzzi sottolinea come la sentenza rappresenti la conferma che il Codice della Crisi può funzionare da valvola sociale, restituendo dignità a chi, dopo una vita di lavoro, si trova privo di mezzi per far fronte a debiti cresciuti per cause esterne. È anche un messaggio per il settore: esistono strumenti legali che possono essere attivati per mitigare gli impatti più pesanti.

Implicazioni per gli artigiani e prospettive future

La decisione del tribunale ha un valore simbolico e pratico: simbolico perché riconosce la sproporzione tra la condizione personale dell’artigiano e le dinamiche internazionali dei mercati; pratico perché introduce una soluzione concreta che evita l’aggravarsi del dissesto. Resta però la necessità di interventi più strutturali: migliore accesso al credito, strumenti di hedging per le materie prime, politiche di sostegno al ricambio generazionale nel settore orafo. In assenza di misure adeguate, altri artigiani potrebbero trovarsi nella stessa situazione, nonostante il prezzo dell’oro sia ai massimi storici.

Un segnale per il comparto

Il caso di Valenza evidenzia che la legge può offrire salvezza individuale, ma servono anche scelte collettive per evitare che il paradosso diventi sistema: tutela sociale, formazione e strumenti finanziari mirati possono aiutare le piccole imprese a trasformare le oscillazioni di mercato in opportunità e non in fattori di rovina.