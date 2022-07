Numerose le segnalazioni sui danni registrati nel Salernitano a causa di una violenta tromba d'aria registrata nella notte. Molte le auto danneggiate.

Paura a Pontecagnano, nel Salernitano, dove nella notte si è abbattuta una violenta tromba d’aria che ha causato non pochi danni.

Tromba d’aria a Pontecagnano

Disagi a Salerno e provincia per una tromba d’aria che si è abbattuta nella notte.

A Pontecagnano, in Via Monsignor Grasso, gli agenti della Polizia Municipale hanno temporaneamente chiuso la strada per consentire la messa in sicurezza dell’area.

La tromba d’aria, infatti, ha provocato la caduta dal tetto di alcune abitazioni di pezzi di ringhiera, antenne e parabole che sono piombati sull’asfalto. La caduta degli oggetti in strada ha danneggiato anche le auto parcheggiate nella zona.