Trova soldi e cellulare sull'autobus, giovane rintraccia il proprietario e li restituisce

In Lombardia un giovane trova soldi e cellulare sull’autobus, poi rintraccia il proprietario e li restituisce: social e media impazziti per il nobile gesto di uno studente della Brianza che ha ricordato i tratti del proprietario e lo ha reso felice.

Secondo quanto riferiscono i media quel ragazzo ad un certo punto ha visto un cellulare abbandonato sul sedile del pullman.

Trova soldi e cellulare sull’autobus

Si tratta, come spiega Fanpage, del mezzo pubblico che il protagonista della vicenda “prende ogni giorno per andare e tornare da scuola”. Il ragazzo si era perfettamente ricordato chi fosse seduto a quel posto pochi minuti prima. Perciò dopo il ritrovamento ha fatto mente locale e si presentato a casa del proprietario di smartphone e denaro per riconsegnarlo.

Il gesto del giovane studente non è certo passato inosservato ed è diventato tema di lode e commenti lusinghieri sulle pagine social di Misinto e Lazzate, comuni in provincia di Monza e Brianza. Chi ci ha pensato?

Il ringraziamento social della madre

La madre della persona che aveva perso il denaro ed il cellulare. I media spiegano che i due si trovavano sulla tratta del bus “che collega Saronno a Lazzate”. La chiosa è stata de Il Cittadino di Monza e Brianza: “Pochi minuti dopo è andato a suonare alla sua porta e glielo ha restituito.

Il cellulare è stato riconsegnato senza un graffio e con i contanti custodi all’interno della cover”.