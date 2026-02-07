Terribile scoperta nella notte a Nizza Monferrato (Asti), dove nel Rio è stata trovata morta una ragazza di 17 anni. Si indaga per omicidio.

Nizza Monferrato: trovata morta una ragazza di 17 anni

Tragedia questa notte a Nizza Monferrato dove è stato ritrovata morta nel Rio una ragazza di soli 17 anni, Zoe Trinchero.

La giovane aveva trascorso la serata assieme a un gruppo di amici per poi allontanarsi. Sino a mezzanotte di lei si sono perse le tracce quando, una residente della zona, ha notato un corpo affiorare a riva. Quando è scesa ha incontrato gli amici di Zoe, che la stavano disperatamente cercando. Una volta visto il corpo si sono tuffati per salvarla prima dell’arrivo dei soccorsi, ma la giovane era già morta.

Ragazza di 17 anni trovata morta: ascoltati gli amici, si indaga per omicidio

Zoe Trinchero, 17 anni, è stata trovata morta nel Rio a Nizza Monferrato (Asti). Come si legge su La Stampa, i Carabinieri del Comando provinciale stanno indagando per omicidio, si ipotizza infatti che la 17enne sia stata prima strangolata e poi gettata nel canale. Al momento non risultano persone fermate, gli inquirenti stanno interrogando gli amici al fine di capire cosa sia successo quando Zoe si è allontanata improvvisamente. Utili potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.