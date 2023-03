Trovato un cadavere vicino a Villa Adriana, identificato

Purtroppo, non tutti i casi di persone scomparse si risolvono in un lieto fine. Anzi. Venerdì 17 marzo un cadavere è stato rinvenuto a Villa Adriana, Tivoli, comune italiano di 54mila abitanti nella città metropolitana di Roma. Dopo alcuni accertamenti, si è riusciti a risalire all’identità del corpo, che adesso verrà sottoposto ad autopsia. Apparteneva a un uomo scomparso a febbraio.

Villa Adriana, l’identità del cadavere

Si trovava in una cava di pozzolana in via del Pecile, poco distante da Villa Adriana, il corpo che è stato identificato come Costel Costea, quarantenne di origini romene scomparso a febbraio. Si ipotizza che la morte sia avvenuta proprio nello stesso mese, a breve distanza dalla sua scomparsa. Il corpo, essendo stato esposto alle intemperie da qualche settimana, era in avanzato stato di decomposizione.

Villa Adriana, le cause della morte

Dalle primissime analisi compiute sul luogo dal medico legale, sembra poter essere esclusa la pista dell’omicidio. Il cadavere, infatti, non presenta segni di violenza subita. Forse un malore improvviso e inaspettato ha sorpreso il senzatetto in uno dei suoi giri. Anche se non si capisce cosa ci facesse a Tivoli. Il corpo è stato comunque trasportato all’obitorio, dove verra svolta un’autopsia per confermare le ipotesi del medico legale.