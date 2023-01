Quattro persone sono state arrestate con l’accusa di truffa alle assicurazioni.

Avvocati e medici del pronto soccorso di alcuni ospedali della Capitale sono stati denunciati e sospesi per diversi reati.

Truffe all’assicurazione, 4 arresti: coinvolti anche dei medici

Le intercettazioni telefoniche sono state fondamentali nell’indagine e hanno permesso di raccogliere gravi indizi a carico di alcuni avvocati e medici di Pronto Soccorso in servizio in alcuni ospedali della Capitale, che sarebbero stati disposti a certificare falsemente gravi lesioni patite dalle persone coinvolte per truffare l’assicurazione.

La consistenza dei proventi derivati dagli incidenti stradali, generata soprattutto dai risarcimenti delle lesioni riportate dagli infortunati, arrivava a far guadagnare loro tra i 10mila e i 20mila euro.

Un danno economico di 2 milioni di euro

I membri di questa associazione venivano remunerati anche in base ad un tariffario con compensi variabili dai 300 ai 500 euro per ogni incidente. L’indagine ha permesso di raccogliere elementi indiziari sulla falsità di più di 50 incidenti stradali a cui hanno preso parte oltre 250 soggetti. Il danno economico arrecato alle compagnie assicurative, che hanno fornito piena collaborazione nell’indagine per le truffe ai loro danni, è quantificabile, per difetto, in oltre 2 milioni di euro.