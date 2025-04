Arresti e perquisizioni in Campania, tra Napoli e Caserta. Coinvolti oltre 300 agenti di Polizia.

Le truffe telefoniche nei confronti delle persone anziane sono in aumento. Ecco che la Polizia ha scoperto una vasta rete criminale responsabile di ben 103 episodi.

Truffe telefoniche agli anziani: si fingevano Carabinieri

Negli ultimi anni sono aumentate molto le truffe telefoniche, soprattutto quelle nei confronti delle persone anziane, più vulnerabili e quindi “facile prede” di criminali. La Polizia ha scoperto una rete criminale in Campania, in pratica si fingevano Carabinieri chiamando appunto una persona anziana e dicendole che il figlio rischiava il carcere se non avesse pagato subito una certa cifra suggerita da un sedicente avvocato. Sono oltre 100 gli anziani che, presi dal panico, hanno riposto di sì, pagando quindi la somma chiesta.

Truffe telefoniche agli anziani: scoperta rete criminale insospettabile

Dopo mesi di indagini coordinate dalla Procura di Genova, questa mattina c’è stato un maxi blitz da parte della Polizia contro la vasta rete criminale che effettuava truffe telefoniche nei confronti delle persone anziane. Sono stati circa 300 gli agenti di Polizia impegnati nell’operazione che ha portato all’esecuzione di 77 misure cautelari, 22 persone sono state portate in prigione, mentre le altre 55 sono state sottoposte all’obbligo di dimora con presentazione alla polizia giudiziaria. Gli arresti sono avvenuti in Campania, tra Napoli e Caserta.