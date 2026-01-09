Trump annulla l'attacco in Venezuela e si incontra con i leader dell'industria petrolifera

Cooperazione e dialogo tra Stati Uniti e Venezuela: Trump annulla l'attacco e avvia discussioni sugli investimenti con le compagnie petrolifere.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha preso una decisione inaspettata, annullando una seconda ondata di attacchi contro il Venezuela. Questo cambiamento di rotta si è verificato dopo che il governo venezuelano ha mostrato segni di collaborazione, rilasciando un numero significativo di prigionieri politici.

Durante una dichiarazione rilasciata su Truth Social, Trump ha evidenziato come la liberazione dei prigionieri rappresenti un passo verso la pace, soprattutto dopo l’operazione militare degli Stati Uniti della settimana precedente, che aveva come obiettivo il presidente Nicolas Maduro.

Il nuovo approccio americano verso il Venezuela

Nel corso di un’intervista con Fox News, Trump ha menzionato che la leader dell’opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, sarà a Washington la prossima settimana. Questo è un cambiamento significativo rispetto alla sua posizione precedente, quando affermava di non avere supporto sufficiente in patria per poter collaborare.

Dialogo crescente tra i due paesi

In un’intervista rilasciata al New York Times, Trump ha commentato che gli Stati Uniti e il Venezuela stanno “andando molto d’accordo”, aggiungendo che il governo venezuelano, guidato dall’attuale presidente ad interim Delcy Rodríguez, sta mostrando un impegno per il dialogo. La situazione attuale rappresenta un cambiamento radicale, dato che in passato gli Stati Uniti avevano mantenuto una posizione molto più aggressiva nei confronti del regime di Maduro.

In un post su Truth Social, Trump ha continuato dicendo: “Grazie a questa cooperazione, ho deciso di annullare la seconda ondata di attacchi, che ora sembra non essere necessaria. Tuttavia, manterremo la flotta navale in posizione per motivi di sicurezza.”

Incontro con i dirigenti del settore energetico

Oltre a questi sviluppi diplomatici, Trump ha annunciato che si incontrerà con i dirigenti di importanti compagnie petrolifere alla Casa Bianca. Questo incontro si preannuncia cruciale per discutere gli investimenti nella industria petrolifera venezuelana, con Trump che ha affermato che le aziende petrolifere statunitensi investiranno almeno 100 miliardi di dollari nel paese sudamericano.

Il ruolo delle compagnie petrolifere

Tra i dirigenti attesi c’è il top management di Exxon Mobil, Chemical e ConocoPhillips, che hanno mostrato interesse nel tornare a investire in un mercato precedentemente ricco di opportunità. La Chevron è attualmente l’unica compagnia statunitense con licenza per operare in Venezuela, mentre le altre due aziende avevano abbandonato il paese nel 2007.

La strategia energetica degli Stati Uniti si basa sull’idea di controllare le immense riserve petrolifere del Venezuela, che rappresentano circa un quinto delle riserve mondiali. Tuttavia, il paese ha visto un drastico calo della produzione, arrivando a contribuire solo all’1% della produzione totale di petrolio nel mondo, a causa di anni di sanzioni e scarsa investitura. Trump, dunque, punta a sfruttare queste risorse per abbattere i costi del carburante domestico, un tema di rilevanza politica cruciale.

Le sfide del futuro

Nonostante l’ottimismo di Trump, resta da vedere quanto sarà facile convincere le compagnie petrolifere a investire in un contesto così incerto come quello del Venezuela, dove la governance post-Maduro potrebbe rivelarsi problematica. Inoltre, la questione della sicurezza e i costi elevati per ripristinare le infrastrutture di produzione rappresentano ulteriori ostacoli.

La situazione attuale, quindi, pone interrogativi non solo sul futuro della politica estera americana, ma anche sugli sviluppi economici in Venezuela e sulle ripercussioni per l’industria petrolifera globale. In un contesto di così alta tensione e opportunità, il mondo osserva con attenzione gli sviluppi che potrebbero influenzare il mercato energetico nei prossimi anni.