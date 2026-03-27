Trump e le indiscrezioni su Mojtaba Khamenei: cosa è emerso dall'intelligence

Trump e le indiscrezioni su Mojtaba Khamenei: cosa è emerso dall'intelligence

Trump conferma di aver sentito dall'intelligence che Mojtaba Khamenei sarebbe gay, mentre permangono dubbi sulle reali condizioni e sul ruolo del nuovo leader iraniano

La recente esposizione pubblica del presidente americano su un tema privato riguardante il nuovo vertice della Repubblica islamica ha riacceso dibattiti politici e mediatici. Donald trump ha dichiarato di aver ricevuto informazioni dai servizi su presunte questioni personali legate a Mojtaba Khamenei, una notizia rilanciata da alcuni organi di stampa internazionali e commentata in diretta televisiva su Fox News. Queste affermazioni arrivano in un momento in cui la leadership di Teheran è al centro di forti tensioni regionali.

Il quadro è complesso: oltre alle indiscrezioni sull’orientamento sessuale, su cui Trump si è soffermato con tono beffardo, restano forti dubbi sulle condizioni fisiche e sul reale potere decisionale della nuova Guida suprema. Fonti di intelligence occidentali e israeliane hanno fornito elementi contrastanti, alimentando un clima di incertezza che influenza le relazioni diplomatiche e le operazioni sul campo.

Le affermazioni di Trump e le fonti giornalistiche

Intervistato durante un programma televisivo, il presidente ha confermato di aver ricevuto un briefing dell’intelligence in cui sarebbe emersa l’informazione sull’omosessualità di Mojtaba Khamenei. Secondo articoli recenti, tra cui un pezzo del New York Post, la notizia sarebbe partita da due fonti di servizi segreti e da una persona vicina alla Casa Bianca. La reazione è stata pubblica e plateale: sorpresa iniziale seguita da una risata che, sempre secondo il giornale, non sarebbe stata isolata a livello istituzionale.

La reazione pubblica e politica

Le parole del presidente hanno suscitato commenti variabili: c’è chi ha visto la presa in giro come un elemento strategico per delegittimare il nuovo vertice iraniano, e chi ha criticato la strumentalizzazione di dati sensibili. Trump ha anche evocato un riferimento culturale alla canzone YMCA, con cui ha voluto sottolineare il proprio approccio provocatorio su temi legati all’orientamento sessuale, creando ulteriore dibattito mediatico.

Le condizioni e il ruolo di Mojtaba Khamenei

Parallelamente alle dichiarazioni sull’orientamento, rimangono molti interrogativi sulle condizioni fisiche e sull’effettiva capacità di comando di Mojtaba Khamenei. Diversi rapporti di stampa e fonti dei servizi, tra cui articoli del Washington Post e del Times of Israel, descrivono il nuovo leader come ferito e isolato dopo gli attacchi che avrebbero colpito l’apparato dirigente. Non esistono invece prove pubbliche che attestino che sia lui, in prima persona, a impartire ordini alle istituzioni militari e religiose del paese.

Prove e incertezze

Secondo ricostruzioni di agenzie di stampa e analisti, ci sarebbero tentativi falliti di incontri con la Guida, spiegati con motivi di sicurezza, che alcuni considerano indizi della sua sopravvivenza. Al contempo, fonti citate in articoli internazionali precisano che non esistono conferme indipendenti che Mojtaba stia effettivamente guidando le operazioni statali, lasciando spazio a scenari alternativi in cui figure militari o religiose assumono un ruolo operativo significativo.

Implicazioni diplomatiche e strategiche

Nel mezzo di questi sviluppi, l’amministrazione americana ha preferito dialogare con interlocutori diversi dalla Guida, come ha spiegato lo stesso presidente, rivolgendosi a soggetti ritenuti “seri” per trattative e scambi di informazioni. La situazione ha impatto diretto sulle forme di comunicazione tra Washington e altri attori regionali, con la necessità di bilanciare informazioni di intelligence, valutazioni strategiche e la gestione dell’opinione pubblica.

Infine, il contesto di guerra che vede coinvolti Stati Uniti, Israele e l’Iran ha reso ogni dichiarazione pubblica particolarmente significativa. L’assenza di apparizioni pubbliche di Mojtaba Khamenei dalla sua designazione, avvenuta l’8 marzo 2026, e la morte di Ali Khamenei in un attacco attribuito a forze congiunte il 28 febbraio 2026, sono elementi che continuano a modellare le analisi degli esperti. Resta dunque aperto il nodo delle fonti e della loro attendibilità, così come la discussione etica sull’uso pubblico di informazioni personali che investono la leadership di uno Stato in conflitto.