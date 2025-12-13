Trump presenta la 'gold card' per visti: un'opportunità esclusiva per i facoltosi?

Negli ultimi mesi, l’amministrazione Trump ha introdotto una serie di misure controverse in materia di immigrazione, culminando nel lancio del programma di visti chiamato ‘gold card’. Questa iniziativa ha suscitato un acceso dibattito, specialmente tra le aziende tecnologiche e sanitarie, che si trovano a fronteggiare un aumento dei costi e nuove restrizioni.

Il ‘gold card’ si propone come un’opzione per gli immigrati benestanti, offrendo una via rapida per ottenere la residenza negli Stati Uniti in cambio di un pagamento di 1 milione di dollari.

Inoltre, le aziende che desiderano sponsorizzare un lavoratore straniero devono versare 2 milioni di dollari, una cifra che ha sollevato preoccupazioni tra i datori di lavoro.

Dettagli sul programma ‘gold card’

Il programma è stato descritto come un cammino diretto verso la cittadinanza per coloro che soddisfano determinati criteri. Secondo Trump, il ‘gold card’ è destinato a professionisti di alto livello che possono apportare un contributo significativo all’economia statunitense. Le aziende possono fare domanda per i loro dipendenti, ma le spese elevate rappresentano un ostacolo per molte imprese.

Critiche e difese del programma

Le critiche al ‘gold card’ non sono tardate ad arrivare, con molti democratici che sostengono che il piano favorisca ingiustamente i più ricchi, escludendo potenziali immigrati che potrebbero essere altrettanto validi ma meno abbienti. Trump ha difeso la sua iniziativa, paragonando il ‘gold card’ ai tradizionali green card, che consentono la residenza permanente a immigrati di diverse fasce di reddito. Tuttavia, ha sottolineato che il nuovo programma è specificamente rivolto a professionisti altamente qualificati.

Le conseguenze della nuova tassa sui visti H-1B

Oltre al ‘gold card’, l’amministrazione Trump ha introdotto una tassa di 100.000 dollari sui nuovi richiedenti il visto H-1B, destinato a lavoratori stranieri altamente qualificati. Questa decisione ha suscitato preoccupazioni nel settore tecnologico, dove molte aziende dipendono da professionisti stranieri per soddisfare le proprie esigenze di lavoro.

Questa nuova tassa si inserisce in un contesto più ampio di restrizioni sull’immigrazione, con la sospensione delle domande di immigrazione provenienti da 19 paesi a causa del divieto di viaggio imposto dal presidente. Le aziende stanno quindi affrontando una doppia sfida: l’aumento dei costi per l’assunzione di talenti stranieri e la difficoltà di attrarre professionisti altamente qualificati.

Impatto sulle aziende e sui lavoratori

Le aziende tecnologiche e sanitarie si trovano in una posizione difficile: da un lato, devono affrontare costi crescenti per l’assunzione di talenti stranieri, dall’altro, rischiano di perdere l’accesso a una forza lavoro critica. Molti studenti internazionali, che rappresentano una fetta importante del mercato del lavoro, stanno considerando di trasferirsi in paesi con politiche di immigrazione più favorevoli.

Il futuro del programma ‘gold card’ e della tassa sui visti H-1B rimane incerto. Con le elezioni presidenziali all’orizzonte, sarà interessante osservare come le opinioni pubbliche e le politiche dell’immigrazione evolveranno in risposta a queste nuove misure.