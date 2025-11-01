Trump smentisce attacchi aerei contro il Venezuela nonostante l'aumento delle tensioni

Negli ultimi giorni, la situazione in Venezuela ha attirato nuovamente l’attenzione globale, in particolare per le tensioni tra gli Stati Uniti e il regime di Nicolás Maduro. Il presidente americano ha recentemente dichiarato di non avere in programma attacchi aerei contro il paese sudamericano, affermazioni che sembrano contraddire le informazioni circolate nei media.

Operazioni militari in corso

Nonostante le affermazioni del presidente, gli Stati Uniti hanno intensificato la loro presenza militare nei Caraibi. Le forze navali, tra cui la portaerei USS Gerald R. Ford, sono state dispiegate vicino alla costa venezuelana. Inoltre, il governo statunitense continua a condurre operazioni contro il narcotraffico nella regione. Dal mese di settembre, sono stati effettuati attacchi contro imbarcazioni sospettate di traffico di stupefacenti, causando numerose vittime e distruzione di mezzi.

Le dichiarazioni di Trump e Rubio

Durante un’intervista a bordo dell’Air Force One, l’ex presidente Donald Trump ha negato l’esistenza di attacchi imminenti in Venezuela, rispondendo semplicemente con un “No” e senza fornire ulteriori dettagli. Anche il segretario di Stato, Marco Rubio, ha smentito le notizie riguardanti presunti attacchi, definendo tali report come “fake story” e accusando i giornalisti di essere stati ingannati da fonti non verificate.

Le conseguenze delle operazioni militari

Le operazioni militari americane hanno suscitato preoccupazioni a livello internazionale. Il Commissioner delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, Volker Turk, ha condannato i raid, sottolineando il costo umano e chiedendo di fermare tali atti. In una dichiarazione, Turk ha affermato che gli Stati Uniti devono adottare misure per prevenire le esecuzioni extragiudiziali, evidenziando che le operazioni attuali potrebbero violare i diritti fondamentali degli individui coinvolti.

Reazioni in Venezuela e nella regione

In risposta all’aumento della pressione militare da parte degli Stati Uniti, il governo di Nicolás Maduro ha accusato Washington di voler instaurare un clima di guerra permanente. Il presidente venezuelano ha cercato supporto da alleati come Russia, Cina e Iran, richiedendo assistenza per rafforzare le difese del paese. Maduro ha negato le accuse di traffico di droga, sostenendo che il Venezuela non produce foglie di coca, il principale ingrediente per la cocaina.

Le opinioni pubbliche statunitensi

Un recente sondaggio di YouGov ha rivelato che la maggioranza degli americani è contraria alla presenza navale degli Stati Uniti attorno al Venezuela. Solo il 30% degli intervistati ha espresso approvazione per l’operazione, un calo rispetto al mese precedente. Questo cambiamento di opinione potrebbe influenzare le decisioni future del governo americano riguardo alle operazioni nella regione.

Prospettive future

Nonostante le smentite di Donald Trump, l’atteggiamento aggressivo degli Stati Uniti nei confronti del regime di Maduro potrebbe continuare. La situazione rimane tesa e ogni ulteriore escalation potrebbe avere ripercussioni significative non solo per il Venezuela, ma anche per la stabilità dell’intera regione caraibica. La comunità internazionale osserva con attenzione, temendo che un conflitto aperto possa scatenare una crisi umanitaria e politica di vasta portata.