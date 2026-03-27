Trump sulle banconote e sulla moneta d'oro: simboli, discrezionalità e controversie

Trump sulle banconote e sulla moneta d'oro: simboli, discrezionalità e contr...

Trump sulle banconote e sulla moneta d'oro: simboli, discrezionalità e contr...

Il Tesoro ha deciso di inserire la firma di Donald Trump sulle banconote e autorizzare una moneta d'oro commemorativa per il semiquinquennale: ecco i punti chiave e le obiezioni sollevate

Il Dipartimento del Tesoro ha reso noto che la firma del presidente Donald trump comparirà sulle prossime emissioni di banconote statunitensi, una scelta motivata ufficialmente dalla celebrazione del Semiquincentenario della nazione. Secondo la comunicazione pubblica, la firma del presidente coesisterà con quella del segretario al Tesoro Scott Bessent, segnando, nella versione ufficiale, la prima volta in cui un presidente in carica appare in forma scritta sulle banconote.

Parallelamente, una commissione federale per le belle arti ha autorizzato il conio di una moneta commemorativa in oro che ritrae il volto del presidente; la decisione ha sollevato dibattiti istituzionali e legali circa la deroga a norme consolidate che normalmente vietano la rappresentazione di leader viventi in cariche pubbliche sulle valute.

La scelta del Tesoro e le motivazioni ufficiali

Nel comunicato diramato il 26 marzo 2026 il Tesoro ha spiegato che inserire la firma di Trump sulle banconote è un modo per onorare i 250 anni dalla fondazione degli Stati Uniti. Il segretario Scott Bessent ha sottolineato come l’iniziativa rifletta un presunto periodo di crescita economica e rafforzamento della valuta, mentre il tesoriere Brandon Beach ha descritto la misura come un riconoscimento della presunta eredità economica del presidente. Queste affermazioni sono state presentate come ragioni istituzionali per una decisione che, di fatto, modifica una prassi storica.

Implicazioni pratiche e simboliche

L’apparizione della firma di un presidente in carica sulle banconote ha un doppio profilo: da una parte il valore simbolico e commemorativo legato al 250° anniversario, dall’altra il messaggio politico e istituzionale che tale presenza veicola. Per gli avversari, si tratta di una personalizzazione della valuta che può minare la percezione di neutralità istituzionale; per i sostenitori, è un tributo ai risultati attribuiti all’amministrazione in carica.

La moneta d’oro e la commissione delle belle arti

La Commissione per le Belle Arti, i cui membri sono stati rinnovati l’anno precedente con scelte indicate dall’attuale amministrazione, ha approvato il conio di una moneta chiamata «Liberty» che ritrae il presidente in una versione giovanile. Si tratta di una moneta commemorativa, non destinata alla circolazione corrente, con la discrezionalità del segretario del Tesoro per le dimensioni e la messa in produzione.

Dimensioni, controversie e limiti legali

Tra i dettagli emersi, la proposta di realizzare la moneta «il più grande possibile», fino a quasi tre pollici di diametro, è stata suggerita da un membro della commissione. Esistono però limiti normativi che regolano l’uso di ritratti viventi su valuta e il dibattito legislativo si è già manifestato in proposte come quella del deputato Ritchie Torres, che aveva tentato di vietare la rappresentazione di presidenti viventi sulle emissioni monetarie senza riuscire a far approvare la norma.

Obiezioni e punti critici: politiche e pratici

Non solo elogi. Critiche sono arrivate sia dall’interno degli Usa sia da osservatori esterni: c’è chi contesta la legittimità politica di celebrare con la valuta un presidente in carica e chi mette in dubbio la neutralità della Commissione che ha autorizzato il conio. Inoltre, commentatori economici e opinionisti hanno richiamato l’attenzione sul rischio di strumentalizzazione della moneta come simbolo di culto della personalità.

Un altro fronte di critica riguarda dichiarazioni recenti del segretario al Tesoro su questioni internazionali, ad esempio la gestione delle sanzioni sul petrolio iraniano. Alcuni commentatori hanno definito contraddittorie le affermazioni governative circa la revoca parziale di restrizioni e il contemporaneo mantenimento di barriere finanziarie, sottolineando come tali scelte possano indebolire la credibilità di iniziative presentate come politiche economiche coordinate.

Come si sviluppa il confronto pubblico

La decisione ha già innescato confronti politici, possibili iniziative legislative e valutazioni legali. Il processo culminerà nelle scelte esecutive del Tesoro circa dimensione, tiratura e obiettivi di vendita della moneta, oltre all’effettiva applicazione della firma sulle nuove banconote. Resta da vedere se il dibattito porterà a limitazioni normative o a un ripensamento formale della iniziativa.

In sintesi, la sovrapposizione tra commemorazione ufficiale del Semiquincentenario e azioni discrezionali dell’amministrazione ha aperto una discussione che tocca aspetti simbolici, giuridici e di politica economica, lasciando sul tavolo questioni non risolte relative a neutralità istituzionale, immagine pubblica e legittimità procedurale.