Un pomeriggio di svago a Treviso si è trasformato in tragedia. Un giovane è morto in in un drammatico incidente lungo le acque del fiume Sile, mentre amici e passanti assistevano impotenti. Le autorità stanno ricostruendo quanto accaduto, ascoltando testimoni e analizzando le immagini disponibili.

Tragedia lungo il fiume Sile: giovane coinvolto in un incidente

L’allarme è

stato lanciato dagli amici presenti sul posto, e sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Treviso con un gommone e il nucleo sommozzatori di Venezia, supportati dall’elicottero del Suem 118. La corrente in quel tratto del fiume, particolarmente impetuosa, ha reso complesse le operazioni di recupero, concluse solo con il ritrovamento del corpo lungo Riviera Santa Margherita.

Le autorità escludono al momento il coinvolgimento di terzi o un gesto volontario: si tratterebbe di un tragico incidente avvenuto durante un momento di gioco.

Il tuffo per riprendere il pallone, poi il dramma: 22enne morto nelle acque del fiume Sile

La vittima è Muhammad Shayan Raha, un giovane di 22 anni di origini pakistane e regolare sul territorio nazionale. Secondo le prime informazioni, sarebbe caduto in acqua mentre partecipava a un gioco con alcuni amici, tentando di recuperare un pallone.

Le indagini proseguono per chiarire con precisione le circostanze dell’incidente. Nel frattempo, la comunità di Treviso resta scossa dalla tragedia, mentre amici e conoscenti ricordano il giovane come una persona solare e piena di vita.