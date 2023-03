I cadaveri di marito e moglie sono stati trovati dentro un’abitazione di Tuoro sul Trasimeno. Si tratterebbe di omicidio-suicidio.

Tuoro sul Trasimeno, marito e moglie morti in casa

I cadaveri di marito e moglie sono stati trovati all’interno di un’abitazione di Tuoro sul Trasimeno. La dinamica dei fatti non è ancora chiara, ma pare si sia trattato di omicidio-suicidio. Sul posto sono arrivati i carabinieri, il personale del 118, il medico legale e il magistrato di turno. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, Lamberto Roscini, si sarebbe suicidato dopo aver ucciso la moglie, Francesca Giornelli, figlia di Franco Giornelli, attore e regista di Perugia. L’uomo è stato ritrovato impiccato.

Uccide la compagna e si suicida

Ha ucciso la compagna strangolandola in casa e poi si è suicidato impiccandosi in giardino. Questa è la prima ricostruzione degli investigatori. I due cadaveri sono stati trovati ieri sera, martedì 28 marzo, dopo che una persona ha visto quello dell’uomo. I carabinieri hanno trovato la donna in casa, sul letto. I segni che aveva sul collo hanno indirizzato sulla pista dell’omicidio-suicidio. Secondo quanto riportato dal Corriere dell’Umbria, all’interno della casa gli agenti hanno trovato un bigliettino in cui l’uomo ha confessato di aver ucciso la compagna, il cui corpo era coperto da un lenzuolo.