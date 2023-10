Attentato terroristico in Turchia, kamikaze si fa esplodere al Ministero dell...

Attentato terroristico in Turchia, kamikaze si fa esplodere al Ministero dell...

Davanti al Ministero dell’Interno ad Ankara, in Turchia, si è consumato un attentato terroristico: gli assalitori sono morti.

Attimi di terrore vissuti in Turchia: un attacco terroristico si è verificato all’ingresso del Ministero dell’Interno ad Ankara, nei pressi del Parlamento. Un kamikaze si è fatto esplodere mentre il suo complice è stato ucciso dalle forze di sicurezza turche.

Turchia, attentato terroristico davanti al ministero dell’Interno ad Ankara

L’attentato terroristico che si è consumato ad Ankara, in Turchia, nella mattinata di domenica 1° ottobre, ha avuto come obiettivo l’edificio presso il quale si trovano gli uffici del Ministero dell’Interno del Governo turco. Stando a quanto riferito dallo stesso dicastero, domenica mattina, pare che due uomini a bordo di un furgoncino si siano presentati al cancello d’ingresso della struttura. Uno dei due soggetti si sarebbe poi fatto esplodere.

A seguito della potente deflagrazione che ha scosso l’area, sul posto si sono prontamente recati il personale delle forze dell’ordine, diverse ambulanze e svariate squadre dei vigili del fuoco.

Immagini e video dell’assalto

Con il diffondersi della notizia, sono state diffuse anche immagini e video che ritraggono il luogo dell’attentato. Il materiale multimediale condiviso online mostra un furgone grigio abbandonato in strada crivellato di colpi proprio dinanzi alla sede del Ministero dell’Interno di Ankara, nei pressi del Parlamento. A terra, si intravede anche un lanciarazzi.

Con l’arrivo delle autorità, la zona è stata transennata e isolata. Al momento, sono in corso i rilievi, partiti subito dopo che gli artificieri hanno messo in sicurezza il veicolo incriminato.

Il ministro dell’Interno sull’attacco terroristico ad Ankara

In considerazione di quanto riferito dal ministro dell’Interno turco Ali Yerlikaya, l’attentato si sarebbe verificato intorno alle 09:30 di domenica 1° ottobre per meno di due uomini. La coppia di attentatori, tuttavia, pare sia stata neutralizzata dalle forze di sicurezza turche. Nell’attacco, entrambi i soggetti sono morti mentre due poliziotti sono rimasti feriti. L’assalto all’edificio è stato organizzato proprio nel giorno in cui è stata fissata la cerimonia di apertura del Parlamento turco dopo la pausa estiva.

“Intorno alle 09:30, 2 terroristi che si sono presentati con un veicolo commerciale leggero davanti al cancello d’ingresso della Direzione Generale della Sicurezza del nostro Ministero degli Affari Interni, hanno compiuto un attentato”, ha scritto sui social il ministro Yerlikaya. “Uno dei terroristi si è fatto esplodere e l’altro terrorista è stato neutralizzato. Durante i fatti 2 dei nostri agenti di polizia sono rimasti leggermente feriti. Auguro una pronta guarigione ai nostri eroi. La nostra lotta continuerà senza regole fino a che l’ultimo terrorista non sarà neutralizzato”, ha aggiunto.

Intanto, la procura di Ankara ha aperto un’inchiesta sull’attentato terroristico al cancello d’ingresso della Direzione generale della sicurezza.