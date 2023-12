Deputato ha un infarto mentre accusa il governo di essere complice di Israele: tragedia in Turchia.

Hasan Bitmez, deputato turco di 53 anni, ha accusato un malore mentre parlava alla Grande Assemblea Nazionale. È in gravi condizioni.

Un deputato turco ha avuto un infarto in diretta

Stava tenendo un discorso di fronte alla Grande Assemblea Nazionale Turca di Ankara, quando si è accasciato improvvisamente a causa di un malore. Il deputato turco 53enne, Hasan Bitmez, ha avuto un infarto in diretta, mentre stava parlando del conflitto israelo-palestinese, accusando il governo di essere complice di Israele e di aver contribuito agli attacchi contro Gaza.

«Non sfuggirete all’ira di Allah»: queste le ultime parole prima della tragedia, che ha subito fatto il giro del web e ha fatto diffondere l’idea di una sorta di “punizione divina” inflitta al deputato.

La ricostruzione del malore

Bitmez, membro del partito islamista Saadet, era intervenuto durante una discussione sul bilancio e aveva colto l’occasione per esprimere le sue opinioni in merito al conflitto che sta investendo il Medio Oriente da ormai oltre due mesi.

Mentre era impegnato nell’oratoria, ha attirato immediatamente l’attenzione dei colleghi, appena prima di accasciarsi, che prontamente sono intervenuti per prestargli le prime cure mediche. All’arrivo dei soccorsi, l’uomo è stato poi trasportato in barella su un’ambulanza e poi trasferito in ospedale. Secondo quanto riferito, il 53enne soffrirebbe di diabete.