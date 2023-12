Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha di nuovo attaccato il premier israeliano per gli attacchi nella striscia di Gaza: “crimini di guerra”.

Recep Tayyip Erdogan continua la sua personale “crociata” contro Israele; addirittura, la Turchia ha presentato un dossier alla Corte penale internazionale dell’Aja in cui accusa il premier israeliano di genocidio.

«Sarà processato come criminale di guerra – dichiara Ankara riferendosi a Benjamin Netanyahu – Gaza è Palestina, è terra dei palestinesi e tale rimarrà per sempre. Lo dico per coloro che hanno in testa piani differenti. La strada verso la pace nella nostra regione passa attraverso la creazione dello Stato di Palestina. Siamo pronti ad assumerci ogni tipo di responsabilità, incluso il ruolo di garante, per assicurare la pace».