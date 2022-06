Turista americana a Pisa cade dalla spalletta dell’Arno per farsi un selfie

Cade dalle spallette dell'Arno mentre si scatta una foto: è successo a Pisa ad una turista americana. È stata operata per fratture multiple ma è salva.

È successo sul Lungo Arno Pacinotti: uuna turista americana di 36 anni è caduta nel fiume che attraversa Pisa mentre si scattava un selfie.

Turista americana cade nell’Arno a Pisa

Una turista americana di 36 anni è caduta da una spalletta sul Lungo Arno Pacinotti. È successo tutto intorno alla mezzanotte di mercoledì 29 giugno, in zona Ponte della Vittoria, a Pisa.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco per soccorrere la statunitense che, seppur in stato confusionale, ha collaborato con i militari per agevolare il suo recupero. La donna è stata portata via in barella e affidata alle cure del 118.

Al momento del recupero la 36enne era cosciente, ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’Ospedale di Pisa, dove è stata effettuata la diagnosi. Presentava fratture facciali, contusione cerebrale e un pneuma toracico.

Nella mattina di oggi, giovedì 30 maggio, è stata sottoposta a una operazione chirurgica per le fratture riportate.

La dinamica dell’incidente

L’intervento dei Vigili del Fuoco è scattato dopo che un passante ha segnalato di aver visto una ragazza che nell’atto di scattarsi da sola alcune foto con il cellulare sulle spallette del fiume, avrebbe perso l’equilibrio cadendo di sotto. Sul posto i Carabinieri hanno chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco e di un’ambulanza del 118.