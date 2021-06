Venezia, turista di 22 anni cade dal quinto piano dell’Hotel Bauer e muore: sulla vicenda sta indagando la squadra mobile della questura locale.

Un turista di 22 anni è deceduto a Venezia, dopo essere precipitato dal quinto piano dell’albergo in cui risiedeva. La prematura scomparsa del giovane è attualmente materia d’indagine da parte delle forze dell’ordine locali.

Venezia, cade dal quinto piano dell’Hotel Bauer: morto turista di 22 anni

Nella mattinata di martedì 15 giugno, un turista di 22 anni è caduto dal quinto piano di uno degli alberghi più rinomati e lussuosi del centro storico di Venezia. Il giovane, infatti, stava trascorrendo il suo soggiorno nella città lagunare presso l’Hotel Bauer, situato in zona San Marco.

In seguito all’impatto con il suolo, il ragazzo sarebbe morto sul colpo, rendendo vano l’intervento dei sanitari.

Al momento, sulla tragica e improvvisa scomparsa del turista sta indagando la squadra mobile della questura locale e, sulla base delle prime indiscrezioni trapelate, sembra che la vittima in vacanza nel capoluogo veneto provenisse dall’Est Europa.

Venezia, cade dal quinto piano dell’Hotel Bauer: l’intervento dei sanitari

In merito alle informazioni sinora diramate dalle autorità competenti, il 118 è stato allertato circa l’accaduto nella mattinata di martedì 15 giugno, intorno alle ore 08:30. Non è ancora chiaro, tuttavia, se l’incidente si fosse consumato in contemporanea alla segnalazione ricevuta dai soccorsi oppure se la tragedia risalisse a svariate ore prima, collocandola quindi nel corso della notte tra lunedì 14 e martedì 15.

A ogni modo, quando il personale medico del 118 ha raggiunto il luogo dell’evento, nonostante le manovre di rianimazione effettuate e i soccorsi prestati al giovane, non è stato possibile far altro se non constatare il decesso del turista.

Venezia, cade dal quinto piano dell’Hotel Bauer: le dinamiche dell’incidente

Per quanto riguarda le dinamiche dell’incidente, invece, sembra che il 22enne sia precipitato dalla scala antincendio che caratterizza l’Hotel Bauer, schiantandosi nel cortile interno della struttura sita a San Marco. La vittima, prima di precipitare al suolo, ha compiuto un volo di circa 15 metri.

La fatale vicenda si è sviluppata senza attirare l’attenzione di nessuno: nulla, infatti, pare essere stato notato né dagli altri ospiti dell’albergo né dal personale impiegato nella struttura.

Le dinamiche, quindi, appaiono in fase di accertamento da parte degli inquirenti ma, tra le varie ipotesi in campo, non si esclude che si possa essere dinanzi a un caso di suicidio o a una caduta accidentale indotta dall’assunzione di sostanze stupefacenti o bevande alcoliche.

Intanto, la polizia scientifica, presente sulla scena, ha provveduto a effettuare i rilievi del caso mentre gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze degli amici della vittima.