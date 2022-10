La turista che ha posato per delle foto nuda di fronte al Duomo di Amalfi è stata denunciata. Insieme a lei anche i due compagni di viaggio.

Disavventura senza veli per una turista che era in visita al Duomo di Amalfi, gioiellino della Costiera Amalfitana, in Campania. La ragazza ha deciso di scattare alcune foto mentre era nuda.

Turista nuda davanti al duomo di Amalfi per delle foto ricordo: tre denunce per atti osceni

Si tratta di una turista inglese che salendo la scalinata del Duomo di Sant’Andrea, ad Amalfi, ha deciso di coprirsi solo con un drappo rosso mentre aveva le sue grazie bene in vista. Sul luogo erano presenti poche persone dato che la vicenda è accaduta all’alba. Con lei vi erano altri due turisti che hanno scattato delle foto come se fossero dei professionisti e hanno trattato la ragazza come se fosse una modella che stava posando per un book fotografico.

Oltre ai pochi passanti erano presenti anche gli agenti della Polizia Municipale.

L’intervento della Polizia Municipale

Le forze dell’ordine non potevano non agire in quel caso. Anche gli agenti erano convinti si trattasse di un set fotografico professionale e infatti hanno chiesto i permessi e le autorizzazioni ai turisti inglesi. Il gruppo di vacanzieri ha però spiegato che si trattava di semplici foto ricordo diverse dalle solite. A quel punto gli agenti della Municipale hanno denunciato le tre persone per atti osceni in luogo pubblico, vietando inoltre la diffusione delle foto.