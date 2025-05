Colosseo, turista ferito mentre tenta di scavalcare la recinzione: ecco come sta

Un episodio di imprudenza ha scosso il tranquillo pomeriggio del 2 maggio a Roma, quando un turista americano di 47 anni, residente a Taiwan, è rimasto ferito nel tentativo di superare una recinzione al Colosseo. L’accaduto solleva interrogativi sulla sicurezza dei siti turistici e sull’importanza di rispettare le regole per garantire la propria incolumità.

Turista tenta di scavalcare al Colosseo e resta ferito

Stando alle prime informazioni, l’incidente si è verificato verso le 17:00 di venerdì. Il turista, probabilmente spinto dal desiderio di osservare da vicino il celebre monumento romano, ha tentato di arrampicarsi sulla recinzione, ma è rimasto infilzato dalle inferriate.

Il 47enne ha subito una copiosa perdita di sangue, tanto che è stato necessario l’intervento immediato di un’ambulanza. Il personale sanitario, dopo aver sedato l’uomo, ha dovuto operare con cautela per liberarlo dalla recinzione e trasportarlo d’urgenza in ospedale.

Turista tenta di scavalcare al Colosseo e resta ferito: ecco come sta ora

Il turista è stato prontamente trasferito all’ospedale San Giovanni in codice rosso, dove è stato ricoverato in condizioni critiche. I medici, secondo quanto riportato da Il Messaggero, hanno dovuto intervenire con un delicato trattamento, suturando la grave ferita con oltre 80 punti.

Nonostante la serietà dell’incidente, le sue condizioni sarebbero stabili e non risulterebbero esserci rischi imminenti per la sua vita. Il 47enne sarà presto ascoltato dai carabinieri per fare chiarezza sulla dinamica dell’accaduto.