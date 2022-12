Turista si sente male sulla cupola del Brunelleschi a Firenze: calata dall'alto dai soccorritori

Quando l’urgenza e la perizia fanno massa critica e benevola basta trovare due buone squadre di 115 e 118 e il gioco è fatto, una vilta è salva e tutto finisce come dovrebbe sempre finire, cioè bene, bene come è andata ad una turista che in Toscana si sente male sulla cupola del Brunelleschi a Firenze e viene addirittura calata dall’alto dai soccorritori, direttamente.

Si sente male sulla cupola del Brunelleschi

Oggi nel capoluogo toscano è avvenuta una spettacolare e provvidenziale manovra di salvataggio da parte dei Vigili del Fuoco arrivati sul posto a razzo. I media spiegano che quel particolare soccorso in quota, alle altezze della cupola di Brunelleschi del Duomo di Firenze, è servito dopo un malore. Vittima una turista che lo ha accusato stamani durante una visita alla cattedrale.

Una barella molto particolare

Da quanto si apprende i vigili del fuoco e il personale del 118 hanno raggiunto la donna, attraverso una particolare barella “Rolly”.

Proprio su quel presidio i soccorritori hanno posizionato la donna e poi hanno iniziato la discesa. Lo scopo era raggiungere le terrazze del Duomo. A quel punto è arrivato il cestello dell’autoscala che ha permesso di dare maggior velocità ed input all’evacuazione. Un volta calata la donna è stata affidata al 118 per le cure del caso.