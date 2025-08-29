Viola il divieto di avvicinamento: ubriaco e armato aggredisce la moglie e i ...

Ha ignorato il divieto di avvicinamento e, in preda ai fumi dell’alcol, si è presentato nel giardino della moglie ad Arezzo. L’ennesimo episodio di violenza domestica si è consumato sotto gli occhi attoniti dei vicini.

Ubriaco e armato, viola il divieto di avvicinamento: moglie aggredita

Nonostante un provvedimento appena notificato che gli impediva di avvicinarsi all’abitazione della moglie, un cinquantenne dell’Aretino si è presentato davanti a casa della donna.

Dopo un acceso confronto, l’uomo avrebbe colpito la moglie con un violento pugno al volto, ferendola al naso.

La vittima, medicata al pronto soccorso, aveva già denunciato nelle settimane precedenti una lunga serie di maltrattamenti fisici e psicologici, vissuti anche alla presenza della figlia minore. L’aggressore si è poi allontanato, dando il via alle ricerche dei carabinieri.

Ubriaco e armato, viola il divieto di avvicinamento: arrestato

L’uomo è stato rintracciato poco dopo nel territorio di San Giustino. Alla vista dei militari ha reagito con estrema violenza, opponendosi al fermo e utilizzando persino il vetro del proprio telefono cellulare, piegato e reso appuntito come un’arma, nel tentativo di colpire le forze dell’ordine.

Condotto con fatica in caserma, avrebbe continuato a manifestare atteggiamenti aggressivi, fino a quando non è stato definitivamente immobilizzato. L’uomo si trova ora in carcere ad Arezzo, a disposizione dell’autorità giudiziaria, con accuse che vanno dalla violazione del divieto di avvicinamento alle lesioni personali, fino alla resistenza a pubblico ufficiale.