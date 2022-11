Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato a Gabiano, in provincia di Alessandria, dopo aver ucciso la madre a coltellate.

L’omicidio è maturato al culmine di una brutta lite avvenuta tra i due.

Uccide la madre a coltellate: arrestato

Una terribile tragedia si è consumata ad Alessandria. Una donna di 53 anni è stata brutalmente uccisa a coltellate a Gabiano, un piccolo centro della provincia di Alessandria. I carabinieri hanno arrestato il figlio della vittima, un giovane di 25 anni che, secondo quanto reso noto, avrebbe accoltellato la madre con un coltello nel corso di un brutto litigio scoppiato tra i due.

La dinamica dell’omicidio

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Casale, guidati dal comandante Valerio Azzone. Al momento in cui sono intervenuti per l’arresto, il ragazzo di 25 anni non ha opposto alcuna resistenza. La dinamica dei fatti al momento è ancora da ricostruire. Le forze dell’ordine stanno lavorando per delineare quanto accaduto con tutti gli accertamenti che sono in corso in queste ore.