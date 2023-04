Uccise la moglie Marzia Bettino a San Biagio: ergastolo per Sebastiano Cannella

Uccise la moglie Marzia Bettino a San Biagio: ergastolo per Sebastiano Cannella

L’operaio edile di 58 anni Sebastiano Cannella assassinò Marzia Bettino il 27 luglio dello scorso anno a Genova, nel quartiere San Biagio. La sentenza è stata emessa dalla Corte d’Assise di Genova.

Cannella è nel carcere di Marassi

Dopo l’omicidio il 58enne avvertì i carabinieri di ciò che aveva appena fatto. Dal giorno in cui ha commesso l’omicidio Cannella si trova nel carcere di Marassi.

Per ogni figlio della coppia è stata riconosciuta la provvisionale da 100mila euro. I due figli sono maggiorenni e durante il processo si sono costituiti parte civile.

L’imputato è capace di intendere e di volere

Secondo l’accusa l’imputato non accettava la separazione e di dover andare via dalla casa in cui viveva con la moglie poiché l’abitazione era di proprietà della donna.

Dalla perizia psichiatrica fatta eseguire dal pm è emerso che Cannella è capace di intendere e di volere.

Le dichiarazioni dell’operaio

L’operaio, davanti al giudice per le indagini preliminari, ha dichiarato di essersi pentito e ha detto che dopo l’ennesimo rimprovero da parte della moglie ha perso la testa e ha compiuto il gesto estremo.

L’imputato ha, inoltre, detto: “Chiedo perdono alla mia famiglia, ai miei figli e a tutti quelli cui ho fatto del male. Non sono la persona che loro conoscevano fuori, non è colpa mia”.

