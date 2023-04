Omicidio di Rosa Alfieri, condannato all'ergastolo il vicino di casa

Luce sull’omicidio di Rosa Alfieri, la ragazza 23enne uccisa al vicino di casa il 1 febbraio 2022. Condannato all’ergastolo Elpidio D’Ambra, il 31enne reo confesso. Emessa oggi la sentenza della Corte di Assise di Napoli.

Le parole del papà di Rosa

Il giudice ha accolto la richiesta del pubblico ministero. D’Ambra ha ucciso la ragazza nella sua abitazione a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. È stato oggi condannato inoltre a pagare complessivamente 300mila euro come risarcimento ai familiari della giovane e per le spese legali. Non è mancato il commento straziante di Vincenzo Alfieri, padre di Rosa: «Ha vinto la giustizia. Oggi è il primo giorno dopo un anno in cui viviamo un attimo di serenità, sapendo che chi si è portato via Rosa resterà chiuso in carcere senza poter fare ancora del male. Questa sentenza ci rende giustizia ma non colma il vuoto della perdita di una figlia».

L’omicidio, quale era stata la dinamica?

Era il primo febbraio di un anno fa, quando Rosa venne attirata in casa da Elpidio con una scusa: il ragazzo allora 30enne le chiese aiuto per leggere delle bollette. Una volta dentro, le si avventò contro e la strangolò. Dopo averla uccisa, trasportò il corpo in un’altra zona della casa, così che non fosse visibile dall’interno, e se ne andò. Il giorno seguente D’Ambra fu subito sospettato dopo il ritrovamento del corpo e fu bloccato nell’ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Quel giorno è finita la vita di Rosa. Oggi la libertà del suo assassino.