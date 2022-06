Ucciso da un alligatore: gli strappa un braccio mentre recuperava un frisbee caduto nel lago

In Florida un venditore ambulante è stato attaccato all'improvviso da un alligatore che gli ha strappato un braccio e lo ha ucciso.

Tragica morte per un venditore ambulante americano, attaccato da un alligatore che gli ha subito strappato il braccio, uccidendolo.

Lo spaventoso episodio è avvenuto nei pressi del lago del John S. Taylor Park di Largo, città nella contea di Pinellas, in Florida.

Ad accorgersi della sua presenza è stato un passante, che ha subito allertato i soccorsi. Dalle prime informazioni pare che la vittima fosse un 47enne che si guadagnava da vivere vendendo ai frequentatori del parco diversi oggetti, tra cui i frisbee.

Da una prima ricostruzione dei fatti, sembrerebbe che l’uomo stesse andando a recuperare proprio un frisbee quando, improvvisamente, un alligatore lo ha attaccato.

A spiegarlo è il direttore di Parks e Conservation Resources, Paul Cozzie, il quale ha dichiarato: “L’uomo si guadagnava da vivere vendendo i frisbee a persone che giocavano in un campo che corre parallelo al lago, ed è morto a causa di un attacco di alligatore. Sembra che sia entrato prima dell’apertura del parco, sfortunatamente non è un buon momento per essere vicino al lago, ma soprattutto durante la stagione degli amori degli alligatori“.

Si sarebbe trattato di un “errore che sembra essergli costato la vita”.