Una raffica fatale contro l'auto nella zona di Horenka, vicino Kiev, ha ucciso in Ucraina il cameraman della tev Usa Fox News Pierre Zakrzewski

Arriva in queste ore una terribile notizia: nella giornata del 14 marzo è stato ucciso in Ucraina il cameraman di Fox News Pierre Zakrzewski e nella sparatoria che ha centrato il mezzo su cui viaggiava sono rimasti feriti il corrispondente della rete Usa Benjamin Hall ed una giornalista locale, Okeksandra Kurshinoa.

Zakrzewski è morto dopo che l’auto su cui viaggiava è stata raggiunta alla periferia di Kiev, ad Horenka, da una raffica di proiettili. Pochi giorni fa a morire era stato il reporter Brent Renaud, ucciso mentre documentava l’esodo dei profughi ucraini ad Irpin.

Ucciso in Ucraina Pierre Zakrzewski

La conferma della morte di Pierre Zakrzewski è arrivata oggi, martedì 15 marzo, dalla stessa emittente. Ecco la nota dell’amministratore delegato di Fox news channel, Suzanne Scott: “È con grande tristezza e angoscia che condividiamo la notizia riguardo al nostro amato reporter Pierre Zakrzewski”.

E ancora: “Pierre era con Benjamin Hall ieri a raccogliere notizie quando il loro veicolo è stato colpito”. Secondo le ultime notizie Hall è stato gravemente ferito alle gambe da alcune schegge. La nota delle rete conclude mesta: “Oggi è un giorno straziante per Fox News Media e per tutti i giornalisti che rischiano la vita per raccontare delle notizie”.

L’esperienza in Siria ed in Afghanistan

E i colleghi serbano di Pierre un ricordo indelebile: “Era un fotografo di zone di guerra che durante il suo lungo lavoro con noi ha coperto quasi tutte le notizie internazionali per Fox News, dall’Iraq all’Afghanistan alla Siria.

La sua passione e il suo talento di giornalista erano impareggiabili”. E ancora: “Pierre lavorava in Ucraina da febbraio. Era un grande talento e non c’era un ruolo che non abbia ricoperto per aiutare sul campo, dal fotografo all’ingegnere, dal montatore al produttore, e ha fatto tutto sotto un’immensa pressione con un’abilità spaventosa”.