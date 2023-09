Numeri tragici quelli diffusi dall’Onu, che parla di oltre 9mila civili morti – e quasi il doppio feriti – in Ucraina dall’inizio della guerra.

Il bilancio delle vittime civili nel conflitto tra Russia e Ucraina

Sono sconcertati i numeri diffusi dalle Nazioni Unite, in relazione ai civili coinvolti negli scontri militari avvenuti a partire dal 24 febbraio 2022 in Ucraina. Sarebbero almeno 9.614 i civili uccisi, mentre altri 17.535 rimasti feriti, nel conflitto scatenato da Vladimir Putin ormai oltre un anno e mezzo fa.

A renderlo noto è stato l’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (Ohchr), come riporta il quotidiano nazionale del Kyiv Independent. Un sacrificio durissimo per la popolazione ucraina, per una guerra che non sembra ancora voler terminare.

Le ultime vittime

Stando alle ultime segnalazioni, nei primi 10 giorni di settembre – sottolinea sempre l’Ohchr – sono stati uccisi 55 civili ucraini, inclusa una bambina, e altri 237 sono rimasti feriti.

I dati si riferiscono a tutti i territori sotto l’influenza di Kiev, e presi come bersaglio dalla Russia. Nello specifico, 47 persone uccise sono relative al territorio controllato dall’Ucraina, mentre le altre 8 nei territori occupati.