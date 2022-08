È allarme alla centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina. Il sito assediato dai russi è stato staccato dalla rete elettrica nazionale.

Allarme a Zaporizhzhia, in Ucraina. La centrale nucleare più grande d’Europa è stata staccata dalla rete, secondo quanto riferito da Energoatom.

Ucraina, allarme a Zaporizhzhia: “La centrale nucleare è stata staccata dalle rete”

Si fa sempre più delicato e cruciale il ruolo della centrale nucleare di Zaporizhzhia nella guerra tra Russia e Ucraina.

Mentre il sito appare sempre più esposto, lo spettro di un disastro di proporzioni devastanti incombe con insistenza in tutto il Vecchio Continente. In questo contesto, un nuovo allarme è giunto nel momento in cui l’impianto è stato disconnesso dalla rete elettrica per la prima volta in quattro decenni di attività.

A questo proposito, l’ucraina Energoatom ha rivelato che Zaporizhzhia è “totalmente scollegata” e ha spiegato che i “due reattori in funzione sono stati disconnessi dalla rete” di Kiev.

Nonostatnte il sistema di sicurezza abbia retto, l’ente nazionale per l’energia si è scagliato contro le truppe russe.

Il messaggio di Zelensky

Poco dopo la notizia della centrale scollegata, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha postato un video sui suoi canali social, affermando:

Oggi, per la prima volta nella storia, la centrale nucleare di Zaporizhzhia si è fermata. La protezione di emergenza delle unità di potenza ha funzionato – dopo che l’ultima linea di lavoro del ritorno di energia della centrale al sistema energetico dell’Ucraina è stata danneggiata a causa dei bombardamenti russi. Immediatamente sono stati attivati ​​i generatori diesel per fornire energia alla stazione stessa, per sostenerla dopo la fermata. Il mondo deve capire quale sia questa minaccia: se i generatori diesel non si accendessero, se l’automazione e il nostro personale di stazione non funzionassero dopo il blackout, allora saremmo già costretti a superare le conseguenze dell’incidente da radiazioni. La Russia ha messo l’Ucraina e tutti gli europei a un passo da un disastro radioattivo. Il sud dell’Ucraina – le regioni occupate – è già in uno stato di disastro umanitario. La Russia ha portato il degrado alla nostra terra, come non se ne sono mai visti qui. Voglio assicurare a tutti gli ucraini: stiamo facendo di tutto per prevenire uno scenario di emergenza. Ma non dipende solo dal nostro stato. La cosa fondamentale è che è necessaria una tale pressione internazionale che costringerà gli occupanti a ritirarsi immediatamente dal territorio della centrale nucleare di Zaporizhzhia. L’AIEA e altre organizzazioni internazionali devono agire molto più rapidamente di adesso. Ogni minuto che l’esercito russo trascorre alla centrale nucleare è il rischio di un disastro globale da radiazioni.