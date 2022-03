Ucraina, attacchi su numerose città: paracadutisti russi a Kharvik

Continuano i bombardamenti sulle principali città dell'Ucraina, con le forze russe che hanno occupato Kherson e preso un ospedale a Kharkiv.

Ancora una notte di bombardamenti in Ucraina, dove le forze russe hanno intensificato l’offensiva su numerose città da Kiev a Kharkiv, da Mariupol a Kherson fino a Zhytomir. Il numero delle vittime civili è in aumento, così come quello dei profughi che cercano scampo in Europa.

In questo scenario sembrano affievolirsi le speranze di una soluzione negoziale: la trattativa originariamente prevista per oggi è stata rimandata, come confermato anche da Ergodan, ai prossimi giorni.

Paracadutisti a Kharkiv

L’esercito ucraino ha dato notizia dell’arrivo dei paracadutisti russi a Kharkiv: “Le truppe aviotrasportate sono atterrate nella notte e hanno attaccato un ospedale, al momento si registrano scontri tra gli invasori e gli ucraini“. Intanto il governatore ha fatto una conta delle vittime dei bombardamenti parlando di almeno 21 morti e oltre 100 feriti.

Sempre nella stessa città, le bombe hanno colpito un edificio della Polizia locale ora in fiamme.

Kherson occupata dai russi

Nel frattempo il sindaco di Kherson Igor Kolykhayev ha affermato che l’occupazione russa della città p in corso. Secondo quanto rivelato dalla BBC Russian, avrebbe dichiarato alla radio locale che le forze di Mosca avrebbero preso il controllo della stazione ferroviaria e del porto. “I combattimenti stanno continuando“, ha dichiarato aggiungendo che ci sono molte vittime anche tra i civili.