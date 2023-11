La premier Giorgia Meloni ha avuto un colloquio telefonico con il leader ucraino Volodymyr Zelensky, in cui ha confermato il sostegno dell’Italia a fianco di Kiev.

Colloquio tra Meloni e Zelensky: “Sostegno a Kiev”

Zelensky ha colto l’occasione per esprimere gratitudine per l’appoggio all’Ucraina. “L’Italia sta dimostrando una forte leadership e prevedo che la sua Presidenza del G7 nel 2024 produrrà risultati ancora più importanti” ha dichiarato il presidente su X, sottolineando come i due Paesi abbiano iniziato “a lavorare sulle garanzie di sicurezza bilaterali a seguito della dichiarazione del G7 di Vilnius”. “Abbiamo discusso della nostra attuale cooperazione in materia di difesa e della necessità di accelerare l’adozione del 12° pacchetto di sanzioni dell’Ue contro la Russia” conclude nel post.

Conquistato un punto di appoggio sulla riva del Dnipro

Le forze ucraine si sono assicurate una posizione centrale sulla sponda orientale del fiume Dnipro, nella regione di Kherson. La rivendicazione di uno slancio nella controffensiva è stata fatta dal capo di gabinetto del presidente, Andriy Yermak. Questo aprirebbe un potenziale percorso verso la Crimea. La penisola, annessa dalla Russia nel 2014, è stata al centro di attacchi di Kiev nelle ultime settimane. L’annuncio è arrivato in concomitanza con le pesanti perdite russe nella città orientale di Avdiivka. Le forze di Mosca si sono concentrate sulla zona da quando non sono riuscite ad avanzare su Kiev nei primi giorni dell’invasione del febbraio 2022. Hanno preso di mira Avdiivka dalla metà di ottobre e i funzionari della città, che prima della guerra contava una popolazione di 32mila abitanti, dicono che non è rimasto intatto un solo edificio.

L’appello dell’Ucraina

Zelensky intanto ha invitato gli alleati a fornire maggiori aiuti militari per sostenere la difesa dell’Ucraina. Gli Stati Uniti hanno inviato oltre 42 miliardi di euro in armi e munizioni. Tuttavia, dopo lo scoppio della guerra tra Israele e Hamas, i legislatori americani hanno manifestato scetticismo sull’opportunità di aiutare ulteriormente Kiev e si sono espressi a favore di un reindirizzamento dei fondi verso Israele. La Germania, altro alleato chiave, ha recentemente annunciato l’intenzione di raddoppiare gli aiuti militari, portandoli a circa 8 miliardi di euro nel 2024.