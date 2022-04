Ucraina, creato un archivio online per documentare i crimini di guerra della Russia

Il ministro degli Esteri dell'Ucraina Kuleba ha annunciato su Twitter la creazione di un archivio online che contiene i crimini di guerra della Russia.

Dmytro Kuleba, ministro degli Esteri dell’Ucraina, ha annunciato su Twitter che “abbiamo creato un archivio online per documentare i crimini di guerra della Russia”.

L’Ucraina documenta online i crimini di guerra della Russia per “garantire che i colpevoli non sfuggano alla giustizia”

“Le prove raccolte delle atrocità commesse dall’esercito russo in Ucraina garantiranno che questi criminali di guerra non sfuggano alla giustizia“, ha sottolineato sempre sul social network Dmytro Kuleba.

“L’attacco a Kramatorsk deve essere considerato come il massacro di Bucha”

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intanto, nel suo ormai consueto messaggio al Paese ha richiesto che, proprio “come il massacro di Bucha”, l’attacco missilistico a Kramatorsk della giornata di venerdì 8 aprile 2022, in cui sono morte più di 50 persone, venga considerato in tribunale come “molti altri crimini di guerra russi”.

“La responsabilità è inevitabile”

“Tutti gli sforzi del mondo saranno volti a stabilire ogni minuto chi ha fatto cosa, chi ha dato ordini, da dove veniva il razzo, chi lo trasportava, chi ha dato l’ordine e come è stato coordinato l’attacco”, ha assicurato Volodymyr Zelensky.

“La responsabilità è inevitabile”, ha garantito il Presidente dell’Ucraina.

Leggi anche: Ucraina, coprifuoco a Odessa nel weekend. Mosca: “Armi a Kiev porteranno più sangue”