L’Ucraina ha dichiarato di aver preso il controllo della città russa di Sudzha

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l’Ucraina ha preso il controllo della città russa di Sudzha, nella regione di Kursk.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che le truppe ucraine hanno preso il controllo della città russa di Sudzha, nella regione di Kursk, dove era in corso una grossa incursione militare dallo scorso 6 agosto. Sudzha ha circa settemila abitanti, ma è il centro più importante della regione e ospita un importante snodo dei gasdotti che portano il gas russo verso l’Europa Centrale.

Le truppe ucraine stanno controllando anche altre 82 località della regione, con un territorio totale di 1.150 chilometri quadrati. Il presidente ucraino ha dichiarato che l’Ucraina sta allestendo a Sudzha un comando militare, ma non ha spiegato i motivi. Il generale ucraino Oleksandr Syrsky ha dichiarato che l’esercito ha istituito nella regione di Kursk un ufficio amministrativo che si occuperà di mantenere l’ordine e soddisfare i bisogni della popolazione russa.

Ucraina controlla Sudzha: i dettagli

Quella in corso nella regione di Kursk è la più grossa incursione militare condotta dall’esercito ucraino dall’inizio della guerra. Non è ancora chiaro quali siano gli obiettivi dell’Ucraina, ma sembra che l’esercito abbia intenzione di mantenere le posizioni conquistare il più a lungo possibile. Le autorità ucraine hanno fatto capire che vorrebbero creare una “zona cuscinetto” nelle aree conquistate, per arretrare il fronte e allontanare l’artiglieria russa dal confine ucraino.

Già nei primi giorni dell’operazione l’esercito ucraino era riuscito a occupare buona parte della regione di Kursk. La zona è stata scelta perché meno fortificata rispetto ad altre. L’esercito era riuscito a entrare a Sudzha il 6 agosto.