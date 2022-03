Una manifestazione silenziosa che i russi hanno messo in atto per chiedere la pace, con nastri verdi lasciati per le strade.

Ucraina, i russi che vogliono la pace lasciano in giro un nastro verde

In Russia sono apparsi dei nastri verdi per le strade. Sono il simbolo di una manifestazione silenziosa contro la guerra in Ucraina. La voce si sta diffondendo rapidamente sui social network, soprattutto su Twitter e TikTok. I primi sono comparsi più di una settimana fa e la scelta di questo colore non è causale. Il verde è considerato il colore della pace e il colore che viene fuori dal mix dei colori della bandiera ucraina, il giallo e il blu.

Un tempo il verde è stato simbolo di protesta delle rivoluzioni e delle primavere arabe. Ora la Russia che chiede la pace sta usando questi nastri verdi, lasciati sui pali della luce, sui semafori, sui corrimano, sui monumenti, sulle macchine e sugli autobus.

Il messaggio

Questo messaggio è stato diffuso dalle associazioni giovanili, come gli attivisti del Movimento Democratico Giovanile “Vesna” a San Pietroburgo, che ha anche organizzato una protesta prevista per domenica.

“L’economia russa è già in rovina. Putin sta mentendo. Le persone camminano ogni giorno. Non puoi fermarti, non puoi arrenderti, non puoi avere paura. Annunceremo i luoghi delle manifestazioni alla vigilia dell’azione. Nel frattempo, spargi la voce più che puoi!” è il messaggio circolato.