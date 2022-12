Ucraina, il presidente Zelensky è stato eletto "persona dell'anno" dal Time

Per il Time è il presidente ucraino Zelensky la persona dell'anno. Qualche giorno prima anche il Financial Times lo aveva insignito di questo titolo.

La nota testata americana Time ha insignito il presidente ucraino Zelensky del titolo di “persona dell’anno”.

Solo l’anno precedente a ricevere questo prestigioso riconoscimento è stato il CEO di Tesla e Space X, Elon Musk. Stando a quanto si apprende sono due gli onori che ha ricevuto il capo di Stato ucraino in questi ultimi giorni. Nella giornata di lunedì 5 dicembre anche il Financial Times gli ha assegnato la stessa “onorificenza”.

Zelensky è la persona dell’anno secondo il Time

Insieme al presidente ucraino sono stati candidati anche il leader cinese Xi Jinping, il miliardario MacKenzie Scott, oltre che il noto politico statunitense Liz Cheney, superando per l’appunto questi ultimi: “Il successo di Zelensky come leader in tempo di guerra si è basato sul fatto che il coraggio è contagioso.

Si è diffuso attraverso la leadership politica ucraina nei primi giorni dell’invasione, quando tutti si sono resi conto che il presidente era rimasto nei paraggi. Se questa sembra una cosa naturale da fare per un leader durante una crisi, considerate un precedente storico”, è quanto si legge dal magazine statunitense.

L’Iran sono state elette “eroi dell’anno 2022”

Nel frattempo le donne dell’Iran che si sono opposte al regime di oppressione del loro Paese sono state elette “eroi dell’anno 2022”: “Il movimento che stanno guidando è istruito, liberale, laico, cresciuto con maggiori aspettative verso la normalità”, ha scritto a tale proposito la professoressa Azadeh Moaveni.