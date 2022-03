Il governo ucraino ha chiesto di entrare nell'Unione Europea. In Europa ci sono diversi Paesi favorevoli, ma anche molte voci contrarie.

L’Ucraina vuole entrare nell’Unione Europea

L’Ucraina vuole entrare nell’Unione europea e il presidente Zelensky, nel primo giorno dei negoziati con la Russia, ha firmato la richiesta di adesione del Paese all’Unione Europea.

Le autorità europee stanno cercando di frenare, parlando di un processo che potrebbe durare anni interi, mentre ora servono delle soluzioni immediate per riuscire a fermare la guerra tra la Russia e l’Ucraina. In Europa, però, iniziano a discutere di questa possibilità e si sta creando una divisione. Da una parte coloro che sperano che si possa arrivare ad una soluzione del genere, che sono sempre di più, dall’altra coloro che non sono d’accordo, almeno per il momento.

Ucraina, ingresso nell’Unione Europea: chi è favorevole e chi si oppone

L’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea, soprattutto dopo l’isolamento internazionale di Putin, potrebbe sicuramente piacere ai grandi Stati, come la Germania e la Francia. Un potenziamento dell’Ue, in ottica anti-Mosca, piacerebbe anche ai Paesi Baltici e alla Polonia. L’Italia è sempre stato tra quelli meno ostili alla Russia in Europa, ma l’attacco militare ha spostato le posizioni politiche a favore di Kiev e questo potrebbe portare nei prossimi anni ad una posizione di Roma non ostile a questa possibile adesione.

L’Ungheria ha intessuto rapporti stretti con il governo Putin e relazioni economiche importanti con le compagnie del gas di Mosca. Anche l’Olanda si è opposta ad un ingresso dell’Ucraina nell’Ue in passato.

Ucraina, ingresso nell’Unione Europea: le posizioni degli altri Paesi

Fuori dall’Unione Europea ci sono delle divisioni. Regno Unito e Stati Uniti avrebbero sicuramente interessere a togliere l’Ucraina dal mirino della Russia, ma un ulteriore rafforzamento dell’Ue non sarebbe l’opzione giusta.

Per loro è meglio l’adesione alla Nato. La Bielorussia, insieme a Venezuela, Siria, Corea del Nord e Myanmar, sono fortemente contrari all’ipotetica adesione. La posizione della Cina è diversa, perché sembra che stia cercando di tenere il piede in due staffe, tra Occidente e Russia. Per Pechino l’adesione dell’Ucraina all’Ue potrebbe essere un cambiamento negativo.