Ucraina, Cina contro le sanzioni alla Russia: “Sono illegali”

La Cina sta condannando le sanzioni economiche contro la Russia. È ufficialmente arrivata la presa di posizione da parte di Pechino sul conflitto attualmente in corso tra Russia e Ucraina.

Ci saranno dei cambiamenti nelle relazioni tra Russia e Cina nei prossimi mesi? “Le perdite economiche per la Russia saranno sostanziali ma Putin si prepara da anni a questo conflitto e ha fatto tutto quello che poteva per costruire un’economia più autarchica, meno esposta alle sanzioni, più rivolta a Oriente. Mentre modernizzava le sue forze armate, ha ridotto il debito pubblico e il debito estero, proprio per poter resistere a un assedio finanziario” ha dichiarato Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera da New York.

Rampini: “La Cina ha bisogno energetici enormi”

“La Cina ha bisogni energetici enormi, per cui potrà assorbire tutto il gas che eventualmente l’Europa smetterà di comprare, e ha già deciso la costruzione di nuove infrastrutture per trasportare più gas russo a Oriente. Sta però investendo molto anche nel nucleare, che considera a tutti gli effetti una fonte rinnovabile, nel solare, nell’eolico, nell’auto elettrica. Questo significa che come cliente di energie fossili dalla Russia avrà un appetito decrescente nel tempo, via via che Xi realizzerà i suoi piani di decarbonizzazione” ha aggiunto Federico Rampini.