A poche ore dal terzo round di negoziati, diverse città dell'Ucraina sono state oggetto di intensi bombardamenti: la Russia ha annunciato corridoi umanitari.

Ennesima notte di attacchi in Ucraina, dove le forze russe hanno intensificato i bombardamenti tanto da far parlare di “situazione catastrofica” nei sobborghi di Bucha, Hostomel e Irpin della capitale. Mosca ha annunciato che alle 10 aprirà corridoi umanitari per consentire l’evacuazione dei civili da diversi centri tra cui Kiev e Mariupol.

Russia apre corridoi umanitari dalle 10

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che le forze moscovite, per scopi umanitari, hanno dichiarato un regime di silenzio dalle 8 italiane del 7 marzo. Una decisione arrivata dopo una richiesta del presidente francese Emmanuel Macron a Vladimir Putin. I corridoi umanitari sono previsti da Kiev, Mariupol, Kharkiv e Sumy.

Intensificati bombardamenti notturni

L’artiglieria russa ha bombardato durante la notte la città di Mykolaiv (sud) provocando incendi in numerosi edifici residenziali.

Il consigliere del ministro degli interni, Vadym Denysenko, ha precisato che i russi hanno utilizzato lanciarazzi multipli Smerch. Un’area nella regione di Odessa sarebbe invece stata oggetto di un attacco missilistico dal mare. Il raid ha colpito il villaggio di Tuzla, a circa 170 chilometri a sud-ovest di Odessa, e le autorità hanno affermato che sono state raggiunte infrastrutture critiche.

“Russia ammassa risorse per assaltare Kiev”

Secondo quanto reso noto dall’esercito ucraino, la Russia avrebbe iniziato ad ammassare le proprie risorse per prendere d’assalto Kiev.

Nella città di Irpin, alla periferia occidentale della capitale, le truppe stanno avanzando con carri armati e unità di fanteria motorizzata e tentano di raggiungere la periferia orientale di Kiev attraverso i distretti di Brovarsky e Boryspil.