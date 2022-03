Ucraina, Lamorgese: “Accolti in Italia 277 minori non accompagnati”

Il Ministro ha poi sottolineato che finora 5mila ragazzi provenienti dall'Ucraina hanno avuto un contatto con le istituzioni scolastiche in Italia

Rispondendo al Question Time al Senato, il Ministro dell’Interno ha illustrato i numeri del nostro sistema di accoglienza dei minori non accompagnati sottolineando l’esigenza di un completo censimento del fenomeno.

Dove sono ospitati in Italia i bambini provenienti dall’Ucraina

“Sono inseriti nel nostro sistema d’accoglienza 277 minori ucraini non accompagnati”. Ad affermarlo, il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, rispondendo al question time del Senato. Il Ministro ha poi specificato che dei 277 minori non accompagnati, 192 si trovano in famiglie autorizzate dal Tribunale per i minorenni e 82 in strutture sempre autorizzate dal Tribunale.

Lamorgese: “Occorre un completo censimento del fenomeno”

Il Ministro ha poi sottolineato l’esigenza di ottenere un completo censimento del fenomeno, ” soprattutto incrementando i controlli alle frontiere per evitare zone d’ombra che favoriscano interessi e traffici criminali.

Tutti i minori che varcano la frontiera vengono identificati ed a loro è stato garantito l’accesso alle attività scolastiche: sono più di 5mila ucraini che hanno già avuto primo contatto con le istituzioni scolastiche“.

“Ci vuole garanzia che non vadano dispersi”

La responsabile del Viminale aveva già affrontato il tema dei minori non accompagnati giunti nel nostro Paese, intervenendo due giorni fa al Congresso Nazionale del sindacato di Polizia Coisp.

” Ci vuole la garanzia che i minori non vadano dispersi, i prefetti devono essere in prima linea. Non dobbiamo correre il rischio che si creino sistemi di welfare alternativo nel nostro paese” aveva affermato.