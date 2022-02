"Nessuna nazione potrà sentirsi sicura", così le parole dell'ex presidente ucraino Poroshenko che chiede che Putin venga portato al tribunale dell'Aia.

La condanna per l’invasione dell’Ucraina messa in atto dal presidente russo Vladimir Putin è arrivata anche da parte di Petro Poroshenko. L’ex capo di Stato ucraino, davanti alle telecamere di Sky, ha chiesto formalmente che il presidente russo venga sottoposto al giudizio del tribunale militare dell’Aia: “Nessuna nazione potrà mai sentirsi in sicurezza avendo come vicino Putin”.

Ucraina, Poroshenko chiede che Putin venga processato al tribunale militare dell’Aia

In un’intervista rilasciata alla CNN nelle ore scorse Poroshenko è apparso con in mano un kalashnikov: “Questo è un kalashnikov corto. Ne abbiamo quattro per i trecento uomini della difesa territoriale, abbiamo un paio di pistole automatiche, più o meno è tutto qui. Non abbiamo artiglieria pesante, non abbiamo carri armati, ci siamo organizzati solo un paio di giorni fa”.

“Sono persone normali, spesso non hanno mai combattuto”

L’ex capo di Stato aveva poi proseguito, parlando di come molti ucraini si siano messi a disposizione per combattere il nemico, ma che le risorse sono insufficienti: “C’è una lunga fila di persone che vuole arruolarsi, ma non abbiamo abbastanza armi per loro.

[…] Sono persone normali, spesso non hanno mai combattuto, e sono in fila per unirsi a noi. È estremamente toccante, una grande dimostrazione di quanto il popolo ucraino odi Putin e sia contro l’aggressione russa”.