Ucraina, ucciso il giornalista Afp Arman Soldin: aveva 32 anni

Il video giornalista dell’Afp Arman Soldin è stato ucciso in Ucraina: a riferirlo è stata la France Presse tramite un tweet.

La guerra in Ucraina continua a mietere vittime anche in contesto internazionale: il giornalista di Afp Arman Soldin è stato ucciso nell’est del Paese. Ad annunciarlo è stata la France Presse con un post su Twitter.

Ucraina, ucciso il giornalista Afp Arman Soldin: il messaggio postato dalla France Presse

“Siamo sconvolti nell’apprendere della morte oggi del video giornalista dell’Afp Arman Soldin nell’est dell’Ucraina”, si legge nel post pubblicato su Twitter dalla France Presse. “Tutti i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari”.

Alla luce delle informazioni sinora diffuse dall’agenzia di stampa francese, il reporter bosniaco di 32 anni è stato assassinato nella zona di Chasiv Yar. L’area è stata duramente colpita dal lancio di razzi nemici: il giornalista, a quanto si apprende, è rimasto vittima dell’attacco.

La carriera da reporter e la collaborazione con Afp

Secondo quanto riferito dall’Afp, Soldin aveva cominciato la sua carriera da reporter presso l’Afp a Roma. In un secondo momento, nel 2015, ha deciso di trasferirsi a Londra.

Nel mese di settembre del 2022, poi, era stato nominato video coordinator per l’Afp in Ucraina. L’incarico si è, infine, rivelato fatale per il 32enne.