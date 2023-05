«La Russia vuole la pace». È una citazione. Di Vladimir Putin. Il presidente del Cremlino ha iniziato così discorso tenuto stamattina a Mosca, durante la parata per la celebrazione del Giorno della Vittoria.

Il discorso di Vladimir Putin

Il presidente ha parlato davanti ai maggiori esponenti dei vertici militari e politici della Russia, riuniti a Mosca per ricordare la sconfitta della Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. Nel suo discorso, un attacco all’Occidente in cui non ha mancato di citare l’Ucraina. «L’Occidente ha dimenticato chi ha sconfitto il nazismo. Contro la Russia è stata scatenata una vera guerra, ma siamo stati noi a sconfiggere il terrorismo. L’Occidente provoca conflitti sanguinosi, semina la “russofobia” e pretende di dettare le sue regole a tutte le nazioni. Anche l’Ucraina è ostaggio delle ambizioni occidentali».

L’orgoglio russo

Vladimir Putin ha chiuso le sue parole in piazza Rossa inneggiando alla vittoria e ricordando che «niente è più forte dell’unità». Rivolgendosi poi direttamente ai militari impegnati nella guerra – così almeno la chiamano gli altri, gli Occidentali –, li ha ringraziati di combattere nell’operazione militare in Ucraina definendoli degli «eroi della patria». Prima di congedarsi e sistemarsi sulla tribuna d’onore nella piazza, il presidente russo ha richiesto un minuto di silenzio per i caduti in guerra.