Ucraina, Zelensky: “La Russia mira anche all’Europa. La catastrofe colpirà tutti”

Il presidente dell'Ucraina Zelensky allerta l'Europa: "La Russia non si limiterà al nostro territorio".

Il Presidente dell’Ucraina Zelensky intervenuto in un video citatao da Ukrinform, ha puntato il dito nuovamente contro la Russia di Putin, allertando però anche l’Europa:

“L’aggressione russa non doveva essere limitata alla sola Ucraina,alla distruzione della nostra libertà e delle nostre vite.

L’intera Europa è un obiettivo per la Russia“.

“E’ indispensabile- prosegue Zelenky– ristabilire la pace e la sicurezza il prima possibile. Per ridare forza al diritto internazionale e fermare la catastrofe dall’applicazione del diritto della forza. Una catastrofe che colpirà inevitabilmente tutti”.

Von der Leyen fiduciosa: “Ucraina può vincere”

Intato a Kiev Zelensky ha accolto la presidente della Commissione UE Ursula Von der Leyen, che ha espresso tutto il suo appoggio e ottimismo per l’esito di questo conflitto: “Sono profondamente convinta che l’Ucraina vincerà questa guerra, che vinceranno la libertà e la democrazia”.

“L’Ucraina fa parte della famiglia europea- ha aggiunto Von der Leyen- Siamo qui per darvi una prima risposta positiva: in questa busta c’è l’inizio del vostro percorso verso l’Ue“, ha aggiunto.

Il questionario per l’adesione Ue

La presenza a Kiev del presidente Ue si è rilevata l’occasione giusta per parlare dell’adesione all’Unione Europea dell’Ucraina. Ursula Von der Leyen, infatti ha consegnato il questionario ufficiale a Zelensky:

“L’Ucraina fa parte della famiglia europea.

Abbiamo sentito molto chiaramente la vostra richiesta e siamo qui per darvi una prima risposta positiva: in questa busta c’è l’inizio del vostro percorso verso l’Ue. In questa busta c’è il questionario per l’adesione all’Unione, che andrà compilato, poi si dovrà fare la raccomandazione al Consiglio Ue”.

Un questionario che Zelensky ha promesso di compilare al più presto:”E noi lo compileremo in una settimana“.