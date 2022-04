Guerra in Ucraina: ha avuto inizio l’incontro tra il presidente Volodymyr Zelensky e i rappresentati UE Ursula von der Leyen e Josep Borrell.

Guerra in Ucraina, Zelensky accoglie von der Leyen e Borrell: “Primo passo per adesione di Kiev a UE”

Nel tardo pomeriggio di venerdì 8 aprile, il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha accolto a Kiev la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l’Alto rappresentante dell’Unione Europea per la Politica Estera, Josep Borrell.

Nel momento in cui la presidente della Commissione europea è stata accolta dal leader ucraino, ha affermato: “Che grande piacere, è meraviglioso rivederti di nuovo. È passato metà anno forse dall’ultima volta – e ha aggiunto –. Oggi stiamo compiendo il primo passo per l’adesione di Kiev all’Unione Europea”.

I tre politici si sono incontrati all’aria aperta, nel cuore di Kiev, e hanno manifestato una certa sicurezza e controllo della zona e della situazione. Subito dopo, Zelensky ha fatto accomodare von der Leyen e le ha presentato tutti i membri del suo Governo. Infine, hanno avuto inizio i colloqui.

Sull’inizio dell’incontro, l’ufficio di presidenza di Volodymyr Zelensky, inoltre, ha diramato una nota ufficiale che riporta quanto segue: “I negoziati si svolgeranno in una cerchia ristretta, dopodiché il capo di Stato e i rappresentanti dell’UE rilasceranno dichiarazioni ai media ucraini e stranieri e risponderanno alle loro domande”.

Contestualmente all’incontro, il presidente ucraino Zelensky, la presidente della Commissione europea von der Leyen e l’Alto rappresentante dell’UE per la Politica estera hanno partecipato a un punto stampa. In questo frangente, i tre rappresentanti politici hanno risposto alle domande dei media ucraini e internazionali.

Nel corso della conferenza stampa, Ursula von der Leyen ha dichiarato: “L’Ucraina fa parte della famiglia europea.

Abbiamo sentito molto chiaramente la vostra richiesta e siamo qui per darvi una prima risposta positiva: in questa busta c’è l’inizio del vostro percorso verso l’Ue. In questa busta c’è il questionario per l’adesione all’Unione, che andrà compilato, poi si dovrà fare la raccomandazione al Consiglio Ue. Se lavoriamo assieme potrebbe essere anche una questione di settimane”.

Rispondendo a una domanda dell’inviato dell’ANSA, la presidente della Commissione europea ha sottolineato: “Io sono profondamente convinta che l’Ucraina vincerà questa guerra, che vinceranno la libertà e la democrazia. Noi lavoreremo assieme all’Ucraina per ricostruirla, con investimenti e riforme. E tutto questo formerà il percorso dell’Ucraina verso l’Ue“.

A proposito dell’ingresso di Kiev nell’Unione Europea, poi, von der Leyen ha precisato: “Siamo qui per dare una prima risposta positiva alla forte richiesta di adesione. In questa busta c’è un importante passo per l’adesione. È il questionario che sarà la base per la nostra discussione nelle prossime settimane. E qui che comincia il vostro cammino per verso l’Unione Europea“.

La presidente della Commissione europea, quindi, ha consegnato al presidente Zelensky il questionario da compilare, spiegando: “Siamo pronti ad aiutarvi 24 ore su 24, sette giorni su sette per compilare questo questionario. Non sarà come al solito questione di anni ma penso che sarà questione di settimane”.

Alle parole della rappresentante UE, Zelensky ha fatto sorridere i presenti, rispondendo: Noi lo compileremo in una settimana“.

Infine, von der Leyen ha ribadito: “Ti prometto caro Volodymyr che ci prenderemo molta cura dei rifugiati ucraini in Europa, non meritano nulla di meno”.

In occasione del punto stampa a Kiev con Ursula von der Leyen e Josep Borrell, il presidente ucraino ha dichiarato: “Tutti devono essere uguali di fronte alla legge. L’Ucraina ha sempre supportato questo principio. A differenza della Federazione Russa, non cerchiamo di influenzare col potere la corte internazionale, perché siamo un Paese democratico, quindi vogliamo una corte indipendente. Sono convinto che tutte le azioni da parte delle forze armate ucraine debbano essere eque e giuste, ma siamo sul nostro territorio e non abbiamo ucciso civili russi o bielorussi“.

L’Alto rappresentante dell’UE per la Politica Estera, Josep Borell, invece, rivolgendosi in modo diretto al leader di Kiev, ha ammesso: “Presidente, lei ha avuto tanti applausi ma ha bisogno di armi e noi faremo di tutto per farle avere le armi per vincere questa guerra”.

Borell ha anche annunciato il ritorno della delegazione europea a Kiev: “La nostra delegazione tornerà a Kiev. Credo che sia un’importante notizia da annunciare oggi. L’Ue torna a Kiev e sono sicuro che altre delegazioni e ambasciate di Stati membri ci seguiranno”

Von der Leyen e Borrell in visita a Bucha: la condanna alla Guerra in Ucraina

Poco prima dell’incontro, la presidente della Commissione europea ha condiviso un tweet che riporta il seguente messaggio: “È stato importante iniziare la visita da Bucha perché a Bucha la nostra umanità è stata distrutta. Il mio messaggio al popolo ucraino è questo: i responsabili di queste atrocità dovranno risponderne alla giustizia, la vostra battaglia è la nostra battaglia. I oggi sono a Kiev per dirvi che l’Europa è al vostro fianco”.

It was important to start my visit in Bucha.

Because in Bucha our humanity was shattered.

My message to Ukrainian people:

Those responsible for the atrocities will be brought to justice.

Your fight is our fight.

I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6

